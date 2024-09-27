Bilecik Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafında birçok mahallede yağmur suyu hatları, kanalizasyon hatları ve menfezlerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye ekipler tarafından, mazgallarda biriken atıklar ve çöpler temizlenirken, su akışını sağlandı. Çalışmalar kapsamında belediyeden yapılan açıklamada; “Bu önlemlerle, Bilecik’in altyapısı güçlendiriliyor ve vatandaşların güvenliği sağlanıyor. Yürütülen bu çalışmalar, muhtemel su baskınları ve taşmaların önlenmesini hedefliyor” denildi.

Ayrıca, temizlik çalışmalarının, belirli bir takvim çerçevesinde tüm mahallelerde devam edeceği bildirildi.