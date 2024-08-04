Bilecik'te ticari faaliyet kapsamında bilişim yolunu kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan hapis cezası olan şüpheli Bozüyük'teki asayiş ekiplerinin denetiminde yakalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro amirliği ekiplerince yapılan rutin denetimlerde ticari faaliyet kapsamında bilişim yolunu kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Şahsın yapılan sorgulamasında6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs emniyetteki sorgusu sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.