Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediyesi, açık hava sinema etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Zafer Meydanı’nda bu kez de, Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi izlendi.

Batman’da 2017 yılında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatını anlatan ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!’ filmi, Afyonkarahisar’da izleyiciyle buluştu.

Film vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanımız Burcu Köksal’ın ev sahipliğinde çok sayıda vatandaşımızın katıldığı açık hava sinemasında duygusal anlar yaşandı. Aybüke Öğretmen'in çocukluğundan öğretmenliğe giden yolculuğu, meslek aşkı, öğrencileriyle olan ilişkisi ve şehadetinin anlatıldığı filmi izleyenler gözyaşlarına hâkim olamadı.

Başta şehit Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla andığımız bu film gösteriminde Başkanımız Burcu Köksal, “Benim bu filimden çıkardığım bilhassa kız çocuklarımızın mutlaka eğitim öğretim görmeleri. Maddi açıdan geçim zorluğu çeken ailelerimizin çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak için bizde belediye olarak Bilgi Evlerinde ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımızı bu yıl faaliyete geçireceğiz. Ata’sının yolunda Cumhuriyet’e, bu topraklara bağlı bir gençliğimiz var. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.