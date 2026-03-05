Bilecik genelinde 01 Mart 2026 tarihi itibarıyla av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başlaması nedeniyle avlama faaliyeti sona erdi.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun av ve yaban hayvanlarının korunması ve yaşam alanlarıyla birlikte geliştirilmesini amaçladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 4915 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Merkez Av Komisyonu'nun (MAK) her yıl av ve yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kararlar aldığı belirtildi. Bu çerçevede 2025-2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı'nın 6 Temmuz 2025 tarihli ve 32948 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, karar doğrultusunda av sezonunun 1 Mart 2026 itibarıyla kapandığı bildirildi. Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemini kapsayan süreçte vatandaşların doğal alanlarda daha hassas davranması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, yavru ve yumurtaların toplanmaması gerektiği ifade edildi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanacağı, ayrıca türlere göre değişen tazminat bedellerinin talep edileceği kaydedildi.

Öte yandan, Merkez Av Komisyonu'nun Mayıs ayında toplanarak 2026-2027 av dönemine ilişkin usul ve esasları yeniden belirleyeceği belirtildi.