Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’nde hayata geçecek proje için ilk adımlar atıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında düzenlenen bir kalkınma ajansının yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Bilecik Şeyh Edebali Türbesi için ‘Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ projesi kabul edilerek ilk adımlar atıldı.

Vali Aygöl, toplantıda alınan bu önemli karara değinerek, “Toplantıda, Osmanlı Devletinin manevi kurucusu, şehrimizin manevi mimarı Şeyh Edebali Hazretlerinin bulunduğu tarihi havzayı iyileştirmeye yönelik bir kalkınma ajansımızdan güdümlü proje desteği almak üzere valiliğimiz himayelerinde hazırlanan ‘Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ projesi yönetim kurulumuzca ön onayı alarak bakanlığa iletilmek üzere kabul edilmiştir. Bakanlık onayından sonra süreç başlayacaktır. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.