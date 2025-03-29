Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atletizm Takımı, Okul Sporları İl Birinciliği müsabakalarında erkekler A kategorisinde üst üste 7’nci kez şampiyon oldu.

Koşular, atmalar ve atlamalar branşlarında sergiledikleri üstün performansla dikkat çeken takım, geleneksel başarısını bu yıl da sürdürdü.

Takımın antrenörleri, öğrencilerin özverisi ve disiplininin bu başarının temel taşları olduğunu belirtti. Okul yönetimi, öğrencilerin hem akademik hem sportif alanlardaki başarısından büyük gurur duyduklarını ifade etti.