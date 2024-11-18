AK Partili kadın başkanlar ellerinde Türk bayrakları davul zurna eşliğinde gelin almaya gittiPazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde AK Partili kadın belediye başkanları ellerinde Türk Bayrakları ve davul zurnayla gelin almaya birlikte gitti.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan’ın oğlu Emre Arslan ile Pazaryeri İlçesinde Akkoyun ilesinin kızı Yağmur Akkoyun bu gün İnhisar ilçesinde yapılacak olan düğün ile dünya evine girerken, AK Partili Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ellerinde Türk Bayraklarıyla davul zurnayla Pazaryeri ilçesinde gelin almaya birlikte gitti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin bizden kız almak o kadar kolay değil dese de Yağmur Akkoyun dualarla İnhisar ilçesine gelin edildi.

Pazaryeri ilçesindeki Gelin alma merasimine AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Aydemir de katıldı.