Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.inci yılı kutlandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.inci yılı törenlerle kutlandı.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde Bozüyük Kaymakamı, Pazaryeri Kaymakam vekili Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Büstüne çelenk konulmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Temsili olarak Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyelerince genç kızı düşman elinden temsili kurtarma gösterisi yapılırken, kurtarılan genç kız Türk bayrağını Kaymakam Öztürk'e verdi. Bayrağı öperek teslim alan Kaymakam Öztürk, genç kızı kutladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin programda, “Bu gün, tam 101 yıl önce Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan, Kurtuluş mücadelesinde esareti, tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek Türk milletinin Pazaryerinde ateşle imtihan olduğu gündür. Bu kutlu gün, buram buram şehit kokan gün, vatanımızın kıymetini bilenlere, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara, kutlu olsun" dedi.

Program Halk Dansları, halk oyunları ve Bozüyük Osmanlı mehteran gösterilerinin ardından tören yemek ikramı ile sona erdi.