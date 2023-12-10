Bilecik Valisi Şefik Aygöl yayımladığı mesajda, “Temel insan haklarının korunmasına dair birçok uluslararası sözleşmenin kaynağını teşkil eden, insanlık tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilişinin 75. yıldönümünü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Aygöl, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Yüce milletimizin binlerce yıldır farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşadığı Ülkemiz; tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan beyannameyi 6 Nisan 1949 yılında onaylayarak ilk imza atan devletlerden biri olmuştur. Bugün bir ülkenin uygarlık düzeyi; ekonomik kalkınmışlığı, bilimsel ve teknolojik alanda yakaladığı başarılar kadar, insan hakları ve demokrasi kültürünün gelişimiyle de ölçülmektedir. Bu nedenle insan hakları kavramı, çağdaş demokratik sistemin “olmazsa olmazlarından” biridir. Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de, bireyin güvenliğine ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Bu nedenle insan haklarına özgü evrensel değerlerin korunup, geliştirilmesini sağlamak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. İnsan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Valiliğimiz bünyesinde yer alan “İl İnsan Hakları Kurulu” faaliyetlerine devam etmektedir. Bu vesileyle, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 75. yıldönümünde insan hakları konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın artmasını diler, hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin olmadığı, sevgi ve saygının hâkim olduğu bir dünya dileğiyle tüm vatandaşlarımızın ve tüm dünya milletlerinin 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutluyorum.”