Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında Tunceli Valisi olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e il protokolü tarafından veda ziyareti gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki yıldır Bilecik’te görev yapan ve bu süre zarfında kamu yatırımları, şehir kimliği ve kültürel projelere verdiği destekle dikkat çeken Vali Aygöl, kentteki resmi kurum temsilcileri tarafından makamında ziyaret edildi.

Ziyarette Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Baro Başkanı Av. Halime Kahraman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve POMEM Müdürü Suat Günbey yer aldı.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada, "Tunceli Valisi olarak atanan Valimiz Sayın Şefik Aygöl’ü ziyaret ederek, şehrimize sundukları değerli hizmetler için teşekkürlerimizi ilettik. Kendilerine yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, yolunun daima açık olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Şefik Aygöl’ün görev süresi boyunca Bilecik’te kamu yatırımları, sosyal projeler ve kültürel değerlerin korunması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, yeni görev yeri Tunceli’de de aynı hassasiyetle hizmetlerine devam edeceği ifade edildi.