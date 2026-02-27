Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bursa Valiliği koordinesinde, Balıkesir Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Bilecik Valisi Sözer'in yanı sıra Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Sakarya valileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda düzensiz göçle mücadelede mevcut durum değerlendirilirken, sahada yürütülen çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca düzensiz göçün azaltılmasına yönelik ortak stratejiler değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı.

Toplantı, karşılıklı değerlendirme ve istişarelerin ardından sona erdi.