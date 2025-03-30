Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bayram namazı sonrası gerçekleştirilen asırlık bir gelenek, toplumun manevi değerlerini ve dayanışma ruhunu korumaya devam ediyor.

Yüzlerce vatandaş, bayramın ilk günü ilçe mezarlığında buluşarak dualar ediyor ve bayramlaşıyor. Bayram namazının ardından camilerden çıkan cemaat, vefat eden yakınları için dua etmek ve birbirleriyle bayramlaşmak üzere mezarlıkta bir araya geliyor. Din görevlilerinin öncülüğünde okunan dualar ve ayetler, bu anlamlı geleneğe manevi bir derinlik katıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu geleneğin ilçenin kültürel ve dini mirasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bu manevi buluşmayı gelecek nesillere aktarmak en büyük hedefimiz. Toplumumuzun değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.