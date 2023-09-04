Bilecik’te son iki hafta içerisinde 13 ayrı noktaya gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonundan 19 şahıs gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik 13 ayrı noktaya operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 113,64 gram metamfetamin maddesi, 31,55 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,93 gram esrar maddesi6 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 4 Adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlarda 13 şahıs hakkında “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan, 6 şahıs hakkında ise “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu çerçevesinde yasal işlem yapıldı. Bu şahıslardan 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şahıs ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.