Bilecik’te öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesinin ardından başlayan 15 dakikalık gök gürültülü sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bilecik’te öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yağmura çarşıda yakalanalar saçak altlarında kendilerini korudular. Çarşı merkezde sağanak yağış sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, belediye ekipleri muhtemel bir taşkın ve sel baskınına karşı tüm ekipleri seferber etti.