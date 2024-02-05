Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il genelinde 34 okulda büyük onarım yapılacağını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda İlçe Kaymakamları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda il genelinde toplam 34 okul için büyük onarım çalışmalarının gerçekleşeceği kararı verildi. Aygöl 14 Haziran 2024 tarihinde onarımların başlayacağını anlatarak, "İl özel idaremiz ve çevre şehircilik il müdürlüğümüz ekiplerince onarımlara ilişkin ihale sürecinin eğitim-öğretim yılının sona erdiği 14 Haziran 2024’e kadar tamamlanması ve okulların tatile girdiği tarihten itibaren onarımlara başlanması hususunda gerekli önlemler alındı. Okullar açıldığında onarımı devam eden okul kalmaması hedeflendi" ifadelerine yer verdi.