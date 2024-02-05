6 Şubat depreminin yıldönümünde Bursalı sanatçılar, Hataylı bir depremzede ile birlikte hazırladıkları özel bir klip dijital platformlarda büyük ilgi görmeye başladı. Cem Karaca’nın “Bu son olsun” şarkısı ile desteklenen klipte Türkiye’nin önde gelen sanatçıları da yer aldı. Klipten elde edilecek tüm gelir ise depremzedelere bağışlanacak.

Bursa’da faaliyet gösteren bir yapım şirketi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hataylı bir depremzede ile birlikte özel bir klip hazırladı. Klipte Türkiye’nin önde gelen isimleri yer aldı. Depremde birçok yakınını kaybeden İskenderunlu Ayhan Emra Aksoy klibin fikir babalığını yaptı. Depremzede çocuklar adına hazırlanan klipte Metin Özülkü, Halil Ergün, Ecrencan Gündüz, Müfit Can Saçıntı, Bilal Karaman, Ayhan Emre Aksoy, Ender Koçer, Tahir Özcan Ersöz, Melike Ağır, Nazlıcan Savran gibi isimler de yer aldı.

"Çocuklar için mutlu bir klip olsun istedik"

Projenin Genel Sanat Yönetmenliğini yapan Tahir Özcan Ersöz, projenin fikir babalığını depremde İskenderun’da bulunmuş yakınları ailesi enkaz altında kalmış olan Ayhan Emre Aksoy olduğunu belirtti. Hatay’da çekimler yaptıklarını ifade eden Ersöz, "Oradaki depremzedelerle görüştük, bölgede çok güzel görüntüler çektik. Aslında bu klip mutlu bir klip olsun istedik. Çocukların gülmelerini çektik. ’Bu son olsun’ diye de Cem Karaca’nın şarkısını aranje edip bu işe başladık. Projeye destek olan sanatçılara da teşekkür ediyorum" dedi.

Ender Koçer: "Sanatçılar seve seve destek oldu"

Projenin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Ender Koçer ise depremzede Ayhan Emre Aksoy’un kendilerine ulaşmasından sonra böyle bir projeye başladıklarını söyledi. "Sanatçı dostlarımıza ulaştık ve birçoğu seve seve bu projede olmayı kabul etti" diyen Koçer, "Birçok sanatçımız da projede yer almak istedi. Hatay’a gidip görüntülerimizi aldık dedi. Projedeki çocukların umutlu bir geleceği olması gerektiğini, çocukların gülmesi gerektiğini düşünerek böyle bir proje yaptık" şeklinde konuştu.

Öte yandan, hazırlanan özel klip tüm dijital müzik platformlarında yayınlanmaya başladı. Projeden elde edilecek olan tüm gelir ise depremzedelere ulaştırılacak.