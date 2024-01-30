Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunlarında yaklaşık 4 bin çocuk ücretsiz tiyatro oyunları ile buluştu.

Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya’nın çocuklar için yarıyıl tatili hediyesi olarak hazırlanan oyunlar için salonlar doldu taştı. İki gün olmak üzere günde 2 seansta çocuklarla buluşan tiyatro oyunlarıyla çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Sahne alan ’Tavşan ile Kaplumbağa’ ve ’Ağustos Böceği ile Karınca’ isimli oyunlar sonrasında çocuklara ücretsiz pamuk şekeri dağıtıldı.

Çocuklar ve veliler sunulan tiyatro oyunları ile gönüllerince eğlendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.