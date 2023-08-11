Bilecik’te 7 ayrı noktaya uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi. 7 ayrı operasyonda 28,42 gram metamfetamin, 0,47 gram sentetik kannasinoid, 0,63 gram kokain, 6,96 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 9 şahıs hakkında ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ ve ’Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu çerçevesinde işlem yapıldı.