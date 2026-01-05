AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırı, parti binasında kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yıldırım, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2025 tarihinde açıklanan 'Siyasi Parti Üye Sayıları' neticesinde partilerinin 11 milyon 543 bin üyeye ulaşarak yeni bir rekora imza attığını söyledi. Yıldırım, 'AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi hâline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır.AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, 'Biz Büyük Bir Aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakârlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Yargıtay'ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir' dedi.

'Üye sayımız 27 bin 984'e ulaştı'

Yıldırım konuşmasının devamında, 'Bilecik'te il kongresi sonrası 3 bin 700 yeni üyemizi partimize kazandırdık. Böylece ilimizdeki üye sayımız 27 bin 984'e ulaştı. Bu başarı, teşkilatlarımızın gayreti, üyelerimizin fedakârlığı ve milletimizin desteği sayesinde mümkün oldu' ifadelerini kullandı.