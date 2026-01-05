Türkiye'nin sanayi üretim merkezlerinden Kocaeli, sadece fabrikalarıyla değil biyolojik çeşitliliğiyle de dikkati çekiyor. Göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan İzmit Körfezi, kış mevsimine rağmen 'allı turna' olarak bilinen flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 168 kuş türüne ev sahipliği yaparak Türkiye'nin önemli kuş gözlem alanlarından biri olma özelliğini sürdüren İzmit Körfezi, kış aylarına rağmen flamingoları ağırlıyor. Körfezdeki sulak alanlar, besin kaynaklarının bolluğu ve uygun iklim şartları nedeniyle allı turnalar için ideal bir beslenme ve konaklama noktası oluşturuyor.

Özellikle gün doğumu ve gün batımında su yüzeyine yansıyan pembe renkleriyle eşsiz manzaralar oluşturan flamingolar, doğa fotoğrafçılarının ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

Bölgede yapılan gözlemlerde, flamingo popülasyonunda geçmiş yıllara kıyasla ciddi bir artış yaşandığı dikkat çekti. Körfez sulak alanlarındaki flamingo sayısının bu yıl fazlalaştığı görülürken, yüzlerce kuşun aynı anda suda süzülmesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kocaeli'nin kent manzarasıyla bütünleşen flamingoların oluşturduğu görsel şölen, havadan dron ile de görüntülendi.

Öte yandan, İzmit Körfezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dip çamuru temizliği, ileri seviye biyolojik arıtma tesisleri, yüzey temizliği ve balıklandırma projesi gibi çalışmalar kuş türü popülasyonlarında artış yaşanmasına imkan sağladı.