Bilecik’te Amatör Spor Haftası, bu yıl da yoğun katılım olmazken, sönük kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış programına, Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yanı sıra çok sayıda kulüp başkanı, şube müdürü, çalıştırıcı ve farklı branşlardan sporcu katıldı. Açılış konuşması yapan Gençlik Spor İl Müdürü Özdemir “Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Bilecik’te sporun ve sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapılacağını belirtti. Bilecik’te sporu teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşam bilincini yaymayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.