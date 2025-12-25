Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Nilüfer Apartman Yöneticileri ve Emekçileri Destekleme Merkezi'nde (NAYDEM) eğitimler başladı. İlk toplantıda, katılımcılara 'Yöneticilik Eğitimi' verildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan Nilüfer Apartman Yöneticileri ve Emekçileri Destekleme Merkezi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Nilüfer Nikah Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Planlama ve Kalkınma Ajansı Koordinatörü Alper Akbulut ile apartman, site ve iş merkezi yöneticileri katıldı. Eğitimin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, yöneticiliğin sadece aidat toplamak olmadığını belirterek, 'Mevzuata hâkim olmayı, iletişim becerilerini geliştirmeyi, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı, ortak aklı işletmeyi ve krizleri yönetmeyi gerektiriyor. Nilüfer Belediyesi olarak bu sorumluluğun farkındayız. Konut ve iş yeri emekçilerine yönelik, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Nilüfer Apartman Yöneticileri ve Emekçileri Destekleme Merkezi'ni kurduk. Sizleri mevzuata uygun, daha bilinçli ve etkili yöneticiler olmanız için yanınızda olmak üzere hayata geçirdik' dedi.

Merkezde, hukuki, teknik, yönetsel ve iletişim alanlarında destek sunulacağını dile getiren Erman, '634 sayılı kat mülkiyeti kanunu, site yönetimleri için muhasebe, yönetişim, iletişim ve toplantı yönetimi, toplu yapılarda iş sağlığı güvenliği, binalarda enerji verimliliği, atık yönetimi başlıklarıyla eğitimlerimiz devam edecek. 'Herkesin Sesi, Hepimizin Nilüfer'i derken, sizlerin sesini karar süreçlerine yansıtmayı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir kent, güçlü ve bilinçli yöneticiler demektir. Bu eğitimlerin hepimiz için faydalı yol gösterici olmasını diliyorum' diye konuştu.

Nilüfer Planlama ve Kalkınma Ajansı Koordinatörü Alper Akbulut da toplu yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kent genelinde toplu bir ağ kurulmasını amaçlandığını belirtti. Konuşmaların ardından Afet İşleri Müdürlüğü personeli Talha Şahin, katılımcılara 'Yöneticilik Eğitimi' verdi.