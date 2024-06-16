Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca da tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapacak.

Mahalle sakinlerinin sağlıklı ve temiz ortamda kurban bayramını geçirmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca sahada görev yapacak. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlara çevre temizliğine dikkat etmeleri, sinek oluşumunu arttıracak yanlış uygulamalardan kaçınmaları uyarısında da bulundu. Ekiplerin, bayram boyunca belirlenen takvim doğrultusunda bütün mahallelerde ilaçlama çalışmalarını yerine getireceği bilgisi verildi.