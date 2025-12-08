Bilecik’te yurtlarda yürütülen gönüllülük faaliyetlerine katkı sağlayan temsilci öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

Bilecik genelindeki yurtlarda gönüllülük çalışmaları yürüten gençler, yaptıkları sosyal sorumluluk faaliyetleri dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi. Programda gönüllü gençlere teşekkür belgelerini İl Müdürü Ramazan Demir takdim etti. Demir, öğrencilerin katkılarıyla yürütülen faaliyetlerin hem toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini hem de gençlerin sosyal gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gönüllülük ruhuna değer katan tüm gençlerimize emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.