Bilecik’te sabah saatlerinde başlayan su sıkıntısının akşam saatlerinde doğru giderileceği öğrenildi.

Bilecik’te hafta sonu Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak ekiplerce onarıldı. Ardından birkaç yerde daha patlak çıkması nedeniyle Bilecik’e sabah saatlerinde birkaç mahallesinde su sıkıntısı yaşandı. Başta Bahçelievler ve Hürriyet Mahallerinde su kesintisi yaşanırken, Gazipaşa Mahallesinde su sıkıntısı yaşandı. Ekiplerin uzun çalışmaları ardından patlaklar onarılırken, depolara su verilmeye başlandığı öğrenildi.

Verilen suyun ardından hatta başka bir patlak oluşmazsa kent gelenine akşamüstü giderileceği öğrenildi.