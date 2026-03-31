Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın üzerinde ve bulunduğu alanda arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarlarda sentetik kannabinoid (bonzai), sentetik kannabinoid ham maddesi (AM) ile kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.