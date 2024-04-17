Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off müsabakasının 2’inci haftasında hakem ve gözlemci hataları konuşulurken, bu hafta hakem hataları protesto edildi.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off müsabakasının ilk haftasında Gölpazarı Belediyespor ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Gölpazarı İlçe Stadı’ndan karşı karşıya geldiler. Maçın 87’inci dakikasında sahada 9 kişi bulunan Osmaneli Gençlerbirliği Sporlu futbolcular ile maçın orta hakemi Erdeniz Gezer arasında bir pozisyon sonrası tartışma çıktı. 3-3’lük skorla devam maçta o dakika Osmaneli Gençlerbirliği Sporlu 3 oyuncu daha kırmızı kart gördü. Osmaneli Gençlerbirliği Spor sahada 6 kişi kalınca maçın hakemi müsabakayı orta hakemi Erdeniz Gezer maçı iptal etti.

Maçın başlama düdüğünün ardından 1 dakika boyunca futbolcularımız hareketsiz kaldılar

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off müsabakasının 2’inci haftasında geçtiğimiz pazar günü Osmaneli İlçe Stadı’ndan Osmaneli Gençlerbirliği Spor ile Vitraspor karşı karşıya geldi. Maç öncesinde seremoni sırasında Osmaneli Gençlerbirliği Sporlu futbolcular maçın orta hakemi Mehmet Karaköz’ün elini sıkmadılar. Maçın başlama düğünden sonra tepkilerini 1 dakika boyunca hareketsiz kalarak ta devam ettiren Osmaneli Gençlerbirliği Spor, maçı 4-0 kaybetti.

Öte yandan 87’in dakikada yarıda kalan maçı İl Tertip Kurulu’nca Osmaneli Gençlerbirliği Spor, 3-0 hükmen kaybetmesi kararına vardı.

Osmaneli Gençlerbirliği Spor Kulübünden açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Maçın başlama düdüğünün ardından 1 dakika boyunca futbolcularımız hareketsiz kalarak geçen hafta yaşanan skandal hakem ve gözlemci kararlarına tepki gösterdiler. Seremoni sırasında hakemin elini sıkmayarak hakemlere karşı tavrımızı ortaya koymuş bulunmaktayız. Maç kazanılır, kaybedebilir, duruş ve omurga çok önemlidir. Osmaneli Gençlerbirliği Spor Kulübüne yapılanlar yarına kalır, asla kimsenin yanına kalmaz" denildi.