Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İnhisar Kaymakamlığı ve İnhisar Belediyesince düzenlenen 3,5 kilometrelik doğa yürüyüşü ‘Atamıza Saygı’ sloganıyla gerçekleşti.

Bilecik’in İnhisar ilçesinde ayda bir yapılan doğa yürüyüşleri bu ay Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ncı yılı anma programı kapsamında ‘Atamıza Saygı’ sloganıyla gerçekleşti. Gerçekleştirilen yürüyüşe İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, Belediye Başkanı Nihal Arslan, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve çok sayıda doğasever katıldı.

Sonbaharın pastel tonlarının hakim olduğu doğa manzaraları ile bezenmiş 3,5 kilometrelik yürüyüş rotasını tamamlayan katılımcılar ardından belediye mesire alanındaki Atatürk fotoğrafları sergisini ziyaret ettiler.

Katılımcılara ikramlarda bulunulması ardından program sona erdi.