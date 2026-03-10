Edinilen bilgilere göre, Bilecik'e bağlı Bayırköy beldesinde İlhan A. isimli şahsa ait betonarme evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bir bölümünü sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramadığı öğrenildi.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.