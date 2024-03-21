Bilecik’te iftar sonrası çakmakla oynayan çocuklar palmiye ağacını yakarken, yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Santral Sokak üzerinde belediyeye ait iftar çadırında aileleriyle birlikte iftar yapan çocuk ardından dışarıya oynamaya çıktı. Ellerine geçirdikleri çakmak ile bir palmiye ağacı altında çakmakla oynayan çocuklar bir anda ağacın alev almasına neden oldular. İftar çadırında bulunan yangın tüpleri ile belediye çalışanları hemen yangına müdahale ederken, çevrede bulunan kamyoncu durağına sıçramadan söndürdüler. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gelirken, çocukların korkutan olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.