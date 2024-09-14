Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Çocuklarımız İçin Beslenme Çantası" projesi, bu eğitim öğretim döneminde de çocuklara sunulmaya devam ediyor.

Bilecik’te ‘’Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz’’ düşüncesiyle 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de devam edecek projeyle çocuklar okula aç gitmemiş olacak. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yakın takip ve ilgisiyle devam eden "Beslenme Çantası" projesi ile çocuklar okullarına daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam ediyor. Bu dönem de 200’ü aşkın ihtiyaç sahibi ailenin yararlandığı proje kapsamında Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı görevliler, hazırlanan beslenme çantalarını ailelerin evlerine teslim ediyor.

Proje çerçevesinde her gün çocuklar için içerisinde süt, peynir, taze meyve, zeytin, yumurta, ceviz, poğaça, simit ile meyve suyundan oluşan menülerin hazırlandığı beslenme çantası projesi aile üyelerinin memnuniyetini kazanıyor.

‘’Çocuklarımız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz’’

Büyük bir hassasiyet ile devam eden proje hakkında bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ‘’Öncelikle çocuklarımızın yeni eğitim ve öğretim dönemini sağlık, başarı ve mutlulukla sürdürmelerini diliyorum. Anlamlı projemiz ile çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturduğumuz için bizler de çok mutlu oluyoruz. Bilecik Belediyesi olarak eğitime, çocuklarımız ve gençliğe her zaman gerekli değeri, hassasiyeti ve özeni göstermeye çocuklarımız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.