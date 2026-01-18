Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Pazaryeri ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık iş yerleri ziyaret edilerek bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık şekil ve yöntemleri, telefon, internet ve kimlik dolandırıcılığı konularında bilgi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 'Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için özellikle şüpheli aramalara ve internet üzerinden yapılan işlemlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşlarımızın dolandırıcılık başta olmak üzere her türlü suça karşı bilinçlenmesi büyük önem taşıyor. Önleyici çalışmalarımızı sahada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.