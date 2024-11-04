Bilecik’te durdurulan şüpheli araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şahıs yakalanarak gözaltında alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, Bozüyük’te bir ‘AVM’ önünde şüpheli aracı durdurarak araç ve araç içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan kontrollerde; ‘7,55 gram esrar maddesi, 3 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirilirken üç şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bu kapsamda; Değişik suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan şüpheli 3 şahıs hakkında; ‘TCK 191-kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.