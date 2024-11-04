Buna göre, yurt dışından getirilen telefon harcı 45.614 TL’ye yükselecek ve en düşük trafik cezası 2.167 TL olacak. TÜİK, 2024 yılına ilişkin yeniden değerleme oranını belirlemek için gerekli verileri paylaştı. Ekim ayı itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalarla %43,93 oranında artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu çerçevesindeki artırma veya azaltma yetkisini kullanmadığı takdirde, 2025 yılı harç ve cezaları %43,93 oranında artış gösterecek.

Vergi Usul Kanunu gereği Cumhurbaşkanı, vergi ve harçlardaki yeniden değerleme oranını %50 oranında azaltma veya artırma yetkisine sahiptir; ancak cezalarda bu oranı değiştirme yetkisi bulunmamaktadır.

TÜİK'in verilerine göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1.506 TL'den 2.167 TL'ye yükselecek. Hız sınırını %10 aşmanın cezası da aynı şekilde 2.167 TL olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası ise 6.439 TL'den 9.267 TL'ye çıkacak. Seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1.516 TL'den 2.167 TL’ye yükselecek.

Yurt dışından getirilen telefon harcı, birçok telefon markasının Türkiye'deki satış fiyatlarını aşacak seviyelere ulaşacak. Eğer Cumhurbaşkanı tarafından özel bir düzenleme yapılmazsa, bu harç 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükselecek. Ayrıca, 10 yıllık pasaport harcı da 7.833 TL'den 11.274 TL’ye yükselecek.