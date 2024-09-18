Bilecik’te eğitime katlı vermek amacıyla Recep Dindar Sosyal Dayanışma, Eğitim ve Kültür Vakfı kuruldu.

Bilecik’te bir grup hayırsever bir araya gelerek, kentte özel eğitim ve öğretim müesseseleri açmak, işletmek, kurslar, okullar, enstitüler ve ihtisas merkezleri açmak, özel öğrenci yurtları tesis ederek işletmek, yurt içinde ve yurt dışında ilmi araştırmalar yapmak üzere burslar, ödenekler vermek, yabancı dil, meslek kursları ve laboratuar açmak amacıyla Recep Dindar Sosyal Dayanışma, Eğitim ve Kültür Vakfı kuruldu. Vakfın kurucu başkanı Recep Dindar, amaçları hakkında bilgi vererek, "Sağlık üniteleri, yurtlar, misafirhaneler tesis etmek, muhtaç vatandaşların muayene ve tedavilerini bebedelsiz yapmak ve yaptırmak. Hasta düşkün, kimsesiz ve felaketzedelere yardımda bulunmak, evlenme çağına gelmiş yoksul gençler, özellikle öksüz ve yetim büyümüş olanlara evlenme yardımında bulunmak, yoksul ve kimsesizlerin cenaze ve defin masraflarını karşılamak ve ilgilenmek. Fakir çocukların topluca sünnet edilmesi, ramazanlarda iftar verilmesi gibi İslami, milli, örf ve geleneklerin yaşatılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak" dedi.

Öte yandan vakfın mütevelli heyetinde Recep, Taner ve Engin Dindar Onursal Başkanları, Semih Dindar, Sadık Dindar Yasin Dindar, İbrahim Sünetci, Yasemin Dindar ve Süleyman Eren ise mütevelli heyeti üyeleri oldu.