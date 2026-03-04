Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda, geleneksel dokuma tekniklerinin uygulamalı olarak aktarıldığı atölye programı gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç tarafından düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültür Miras Taşıyıcısı Safiye Güzel konuk olarak katıldı.

Atölye çalışmasında öğrencilere dokuma sanatının kültürel mirastaki yeri ve günümüz tasarım alanındaki karşılığı hakkında bilgiler verildi. Geleneksel dokuma teknikleri ve motiflerin taşıdığı anlamlar üzerine yapılan değerlendirmelerde; pıtrak motifinin bereketi, eli belinde ve koç başı motiflerinin güç ve analık temalarını, göz ve su yolu motiflerinin ise korunma ve sürekliliği temsil ettiği ifade edildi. Program kapsamında çarpana dokuma tekniği uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler; mekik, kirkit, çözgü ve atkı gibi temel kavramları yerinde gözlemleyerek üretim sürecine dahil oldu. Geleneksel motiflerin estetik unsurların ötesinde kültürel bir anlatım dili oluşturduğu vurgulandı.

'Girişimcilik alanında değerlendirilebilir'

Atölye programını değerlendiren Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç, 'Amacımız öğrencilerimizin geleneksel dokuma sanatını uygulamalı olarak da deneyimlemelerini sağlamak. Kültürel mirasımızı korurken bu birikimin tasarım ve girişimcilik alanlarında değerlendirilebileceğini göstermek istiyoruz' dedi.