Bilecik’te “İleri Prototip İstasyonu için Teknik Destek Projesi” ile gerçekleştirilecek olan İnovasyon Fabrikası (IF) için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı ile Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan projenin ’Bilecik Bilgilendirme Günü’ düzenlendi. Proje hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılırken, projenin firmalara sağlayacağı hizmetler interaktif sunumlarla katılımcılara aktarıldı.

"Burada yapılan toplantıya katılım az"

Açılış konuşması yapan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, inovasyonun önemine dikkat çekerek, “Bilgilendirme serisinin ilk bölümünün Bilecik’te icra edilmesi oldukça kıymetli. Burada yapılan toplantıya katılım az. Fakat nitelik niceliğin önüne geçer. Katılımcılarımızın en üst düzeyde istifade etmesini diliyorum. Sizin güzel bir fikriniz ve iyi bir projeniz varsa destek olmak için bir çok imkanlar da var. Bilecik tarih boyunca en güzelini icra etmiş konumda. Osmanlı Devleti tarihi anlamda diğer beyliklerden farklı olarak inovatif anlamda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi ve Osman Bey’in belirlemiş olduğu kodlar gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen bu İnovasyon Fabrikası önümüze ışık olacaktır. Organizasyonda emeği geçen akademik camiadaki arkadaşlara ve ticaret odasına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “İleri Prototip İstasyonu için Teknik Destek Projesi” ile ilgili katılımcılara detaylı bilgilendirme yapılırken projenin firmalara sağlayacağı hizmetler interaktif sunumlarla katılımcılara aktarıldı.