İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl ve kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda Bilecik’te afet risklerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantı sonrası bir bilgilendirme yapan Vali Aygöl, "Bilecik’te toplam 134 afet önleyici eylem belirlendiğini ve bu önleyici eylemleri gerçekleştirmek üzere 31 kurum-kuruluşa sorumluluk verildi. Çok büyük bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu coğrafyada zaman zaman yaşamı olumsuz etkileyen, can kayıplarına, ekonomik ve sosyal kayıplara sebep olan afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yaşanan bu afetlerin yönetilmesiyle ilgili AFAD kurulduğundan bu yana, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan yani ’Risk Yönetimi Modeli’ olarak tanımlanan ’Bütünleşik Afet Yönetimi Stratejisi’ni uyguluyoruz. Bu strateji modelinin en önemli evresi olan, afetler yaşanmadan önce afetlerin önlenebilir boyutlarıyla ilgili önleyici tedbirlerin alınarak önlenmesine, önleyemediğimiz boyutlarıyla ile ilgili de etkilerini en aza indirmeye yönelik olarak, risk ve zarar azaltma çalışmalarını kapsayan İRAP hazırlanarak 2021 yılında yürürlüğe sokulmuştur. Bilecik İRAP, ilimiz için yapılan afet risk analizleri doğrultusunda, bu alanda sorumluluğu ve bilgi birikimi olan, kamu kurumları, özel sektör, üniversite, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Sivil Toplum Kuruluşları (STK), meslek odaları ve gerçek kişilerin katılımı ile 2021 yılında hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. İlimizde; 14 adet deprem, 29 adet sel-taşkın, 20 adet kütle hareketleri, 48 adet insan kaynaklı yangın ve endüstriyel kazalar, 23 adet tüm afetleri kapsamı başlıklarında toplam 134 afet önleyici eylem belirlenmiş, bu önleyici eylemleri gerçekleştirmek üzere 31 kurum-kuruluşa sorumluluk verilmiştir. Planın ilerlemesi, sürecini takip ve denetleme göreviyle oluşturulan; Vali Yardımcısı Başkanlığında; Belediye Başkan Yardımcısı, Özel İdare Genel Sekreteri, AFAD İl Müdürü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, Şeyh Edebali Üniversitesinden akademisyen, hocamızdan oluşturulan İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile yılda 2 kez toplanarak çalışmaları inceliyoruz. Bilecik İRAP’ta bugün itibariyle tüm eylemlerimiz için yüzde 38’lik bir ilerleme kaydetmiş durumdayız. Hassasiyetler çalışmalar takip edilmekte, vatandaşlarımızdan da bu konuda bireysel afet tedbirlerini öğrenmelerini, bunu bir yaşam biçimine dönüştürmeleri ve çevremizde fark ettikleri afete dönüşebilecek tehlike kaynaklarını AFAD İl Müdürlüğüne bildirmelerini istiyoruz” dedi.