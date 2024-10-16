Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde ‘Meme Kanseri Farkındalık Konferansı’ düzenlendi.

Sosyal ve kültürel birçok aktiviteyi vatandaşlarla buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konferansta meme kanserine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konferansta Acıbadem Hastanesi Tıbbi Onkolog Doç. Dr. Hatice Yılmaz ve Genel Cerrah Doç. Dr. Hayrettin Dizen, birçok başlıkta bilgiler verdi. Gerçekleştirilen konferans sonunda yapılan çekilişle 5 katılımcıya ücretsiz tarama testi hakkı verildi.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Gülnur Genç Ay, konferans sonunda konuşmacılara Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından yapılan el emeği ürünleri hediye etti.