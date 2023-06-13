Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü akademisyenlerin düzenlediği ‘Kamusal Alanda İç Mekân Çözümleri Final Jürisi’ programı üniversitenin kongre merkezinde gerçekleşti.

2022-2023 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı’nda yürütülen 3’ncü ve 4’üncü sınıf proje derslerinde konu olan bitirme projelerinin değerlendirildiği programa Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir katıldı. Öğrencilerin çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olmaları, sunum tekniklerini geliştirmeleri ve jüri çerçevesinde değerlendirmeye alınan projelerinin önerilerle nasıl geliştirilebileceğini öğrenmeleri adına düzenlenen program, akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.