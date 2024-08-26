Bilecik’te kendisinden haber alınamayan 91 yaşındaki adam bulundu.

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaşayan Kamil Ş. (91) isimli kişiden haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve Bilecik Edebali Arama Kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekipleri gün içinde hem karadan hem de havadan dron yardımıyla arama çalışmalarını başlatıldı. Yaşlı adam ekiplerce bulunarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaşlı adam tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.