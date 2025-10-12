Bilecik Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde hazırlanan proje, Askeriye önünde yer alan bölgede uygulanacak. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim çalışanlarıyla proje üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen toplantıda proje detaylarını inceleyen Başkan Subaşı, "Kent Belleği Projesi ile şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal kimliğini yansıtan estetik bir alan oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.