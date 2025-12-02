Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet kontrolden çıkarak, önce refüje ardından 3 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçtu.

Kaza; Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Kovalıca mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 26 ABS 458 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Ç., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce yolun sağ tarafında bulunan refüje çarparak, ardından 3 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçtu. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Ç., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.