Bilecik’te gerçekleştirilen ’Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları’ şampiyonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası’nda oynanan ’Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları’ sona erdi. Müsabakalar sonucunda Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olarak Bilecik’i Düzce’de yapılacak olan grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Bilecik İmam Hatip Lisesi ikinci olurken, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvayı üçüncü olarak olarak tamamladı.

Ödül töreninin sonunda dereceye giren takımların tüm sporcuları ve antrenörleri birbirini tebrik etti. Aynı fotoğraf karesinde fair play ve dostluk mesajları vererek örnek bir davranış sergiledi.