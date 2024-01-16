Bilecik’te kullanılmayan iki katlı metruk binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İstiklal Mahallesi Çıkmaz Sokak’ta bulunan iki katlı metruk binada dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler geceyi gündüze çevirirken, çevre evlerde yaşayanlar korku dolu anlar yaşattı. Bölgeye anında itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, ekipleri alevlerin yan evlere sıçramaması için büyük çaba harcadı. Alevler büyük uğraşlar sonucunda söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi.