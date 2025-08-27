Bilecik'te Milliyetçi Hareket Partisi’nde Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine Vedat Çora atandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi’nde Pazaryeri teşkilatında bayrak değişimi yaşandı. MHP Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine Vedat Çora atandı.

MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, yaptığı açıklamada atamayı duyurarak, “Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın’ın takdirleriyle Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine Vedat Çora atanmıştır. Tebliğini kendisine yaptık. Yeni görevinde başarılar diliyor, Pazaryeri ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

MHP’nin yeni ilçe başkanı Vedat Çora’nın önümüzdeki günlerde yönetim kadrosunu oluşturması ve ilçede partililerle bir araya gelmesi bekleniyor.