Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde okçuluk branşında temel eğitimler sürdürülüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Spor Okulları kapsamında okçuluk branşında antrenmanlar devam ediyor. Antrenmanlar; duruş, tutuş ve nişan alma tekniklerinin doğru temeller üzerine inşa edilmesiyle başlarken, sporcular nefes kontrolü ve odaklanma çalışmalarıyla hedefe konsantre olmayı öğreniyor. Atış tekrarlarıyla istikrar ve isabet oranlarını artıran sporcular, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda disiplin, sabır ve özgüven kazanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Spor okullarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen branşlara önem veriyoruz. Okçuluk, disiplin ve odaklanma kazandıran önemli bir spor dalıdır' dedi.