Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik 'Ramazan Bilinci' konulu konferans düzenlendi.

Yenipazar İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda Ramazan ayının manevi iklimi, orucun hikmeti ile paylaşma ve yardımlaşma kültürünün önemi üzerinde duruldu. Konferansta öğrencilerin, Ramazan ayının yalnızca aç kalmaktan ibaret olmadığı; sabır, merhamet ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir zaman dilimi olduğu vurgulandı.

Programa katılan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek; 'Gençlerimizin Ramazan ayının manevi değerlerini doğru şekilde idrak etmesi bizler için son derece önemli. Katkı sunan İlçe Müftülüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu mübarek ayın gönüllerimizi ihya etmesini temenni ediyoruz' dedi.