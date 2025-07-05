Bilecik özel gereksinimli bireylere hizmet verecek olan Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin yeni hizmet binasının inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlkay Türkoğlu, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan projenin bedeli 6 milyon 194 bin 922 TL olarak belirlendiğini söyledi. Türkoğlu, "İnşaatın 16 Ekim 2025 tarihinde tamamlanması hedeflenirken, Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve il müdür yardımcıları şantiyede incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde denetledi. Modern ve kapsamlı hizmetler sunacak olan bu yeni merkez, özel bireylerimize ve ailelerine önemli bir destek sağlayacak. Bilecik halkı ve sosyal hizmet alanında büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin tamamlanmasıyla, şehrimize önemli bir hizmet noktası daha kazandırılmış olacak. Özel bireylerimize ve ailelerine yönelik hizmetlerin kalitesini artıracak bu merkezimizin Bilecik’imize hayırlı olmasını diliyoruz " dedi.