Bilecik’te Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların ilgisinin azalması sonucu boş kalan balık tezgahları, yasakla birlikte olta ve küçük ölçekli balıkçıların tuttuğu balıklar süsledi.

1 Eylül 2023’te başlayan 2023-2024 balıkçılık av sezonu 15 Nisan günü sona erdi. Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar, yasaktan muaf olacak. Bilecik’te Ramazan ayı dolayısıyla balığa ilgi azalırken, boş kalan tezgahları olta ve küçük ölçekli balıkçıların tuttuğu balıklar süsledi.

Bilecik’te yıllarca balıkçılık yapan Hüseyin Acar, durgun olan satışların bayram sonrası arttığını söyleyerek, "Bu aylarda en çok palamut, çupra, levrek ve alabalık satılıyor. Balığa kar suyu kaçması lazım, ama bu yıl fazla olmadı bu. Balığa kar suyu kaçtığı zaman daha lezzetli, daha güzel oluyor ve daha çok satılıyor. Tezgâhta devamlı yerini alan balıklar, çupra, levrek, alabalık, somon. Bunlar tezgâhın vazgeçilmezleri. Onların arasına olta balıklarının tuttuğu çinakop, barbun, levrek, mezgit, zargana, lüfer, torik, kofana, palamut girebilir. Fiyatlar normal öyle çok aşırı pahalı değil. Halk fiyatlardan tabii ki memnun olmayabilir" dedi.